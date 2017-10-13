«Лион» одолел «Монако», забив победный гол на пятой компенсированной минуте

«Лион» вырвал победу над «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2.
В первом тайме хозяева дважды выходили вперёд благодаря голам Мариано и Набиля Фекира, но оба раза гости достаточно быстро отыгрывались усилиями Маркуша Лопеша и Адамы Траоре. На 95-й минуте «Лион» забил третий мяч, который оказался победным, — дубль оформил Фекир.
«Лион» набрал 16 очков и вышел на третье место в турнирной таблице французского чемпионата, «Монако» (19) располагается на второй позиции.