Билич: я готов принимать непопулярные решения на пользу «Вест Хэму»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отметил, что готов принимать непопулярные решения, если считает, что они являются правильными. В матче седьмого тура АПЛ с «Суонси Сити» (1:0) тренер заменил форварда Хавьера Эрнандеса, вызвав недовольство игрока.
«Я должен доверять своим решениям. Эти решения дали то, что мы хотели, но не обязательно, чтобы в следующий раз мы поступим так же. Большая часть работы тренера состоит в том, чтобы принимать решения: перед игрой, во время тренировок, по ходу матча.
Решения по ходу игры очень важны, они имеют решающее значение. В прошлой игре я принял это решение, потому что оно было правильным. Так что я готов принимать непопулярные решения», — цитирует Билича Sky Sports.
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