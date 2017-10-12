Билич: в будущем Дайч вполне может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич выразил мнение, что главному тренеру «Бёрнли» Шону Дайчу пора попробовать свои силы на более высоком уровне и его квалификации достаточно, чтобы возглавить сборную Англии.
«Он определённо хороший тренер. Если вы спросите, какая команда обыграла «Челси» и «Эвертон», а также сыграла вничью с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», все бы сказали, что это «Манчестер Юнайтед», а не «Бёрнли». Это большое достижение, и оно меня удивило. Теперь у них есть опыт игры в АПЛ и уверенность, поэтому «Бёрнли» играет с большой храбростью, когда владеет мячом, но они не потеряли компактности, которая всё ещё остаётся сутью их философии.
В будущем он вполне может возглавить сборную Англии. Для национальной команды всегда хорошо иметь тренера из своей страны. Это не клуб, тут нужно понимать менталитет и культуру», — цитирует Билича Sky Sports.