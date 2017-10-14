Аллегри: думаю, скудетто опять возьмёт тот, кто пропустит меньше всех

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что надёжная защита будет главным фактором в борьбе за скудетто.
«Я знаю только одно, за последние 10 лет лишь раз скудетто выиграла не та команда, что пропустила меньше всех. По-моему, «Интер» был вторым по пропущенным мячам в 2010 году. И всё. В остальном лучшая защита всегда выигрывала титул, всегда.
В конце концов, как мне кажется, так выйдет и на этот раз. Сейчас «Наполи» пропустил пять мячей, как и мы, а вот у «Интера» и «Ромы» пропущенных мячей меньше", — цитирует тренера Football Italia.
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