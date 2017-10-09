Аллегри: главный фаворит Лиги чемпионов — «Реал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов.
«Главный фаворит Лиги чемпионов — «Реал». Они немного забуксовали на старте сезона и потеряли несколько очков, но теперь они начинают делать правильные вещи: они играли на 70% от своего максимума в Дортмунде и уверенно победили.
В «Барселоне» есть Лионель Месси, который делает разницу в больших матчах. С «ПСЖ» всё не так очевидно, но у них есть такие игроки, как Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Дани Алвес… Посмотрим, какая команда будет у них в марте», — цитирует Аллегри Tuttosport.
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