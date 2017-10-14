«Хетафе» — «Реал»: Бензема сможет сыграть, Варан и Касемиро матч пропустят

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и сможет помочь мадридской команде в матче 8-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Французский форвард был включён в список игроков «сливочных», которые могут выйти на поле в предстоящей сегодня, 14 октября, игре.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение дать отдохнуть защитнику Рафаэлю Варану и полузащитнику Касемиро.
Из-за травм матч в Хетафе, который начнётся в 17:15 по московскому времени, пропустят голкипер Кейлор Навас и нападающий Гарет Бэйл.
«Реал» сможет рассчитывать на Бензема сразу после перерыва на матчи сборных