Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Реал»

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча восьмого тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал», который состоится сегодня, 14 октября.
Трансляция начнётся в 17:15 по московскому времени.
По итогам семи туров «Хетафе» набрал восемь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Реал» с 14-ю баллами в активе располагается на пятой строчке. Полную таблицу испанского чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате».
В прошлом туре «Хетафе» на выезде уступил «Депортиво» (1:2), а «Реал» на своём поле обыграл «Эспаньол» (2:0).
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