Зидан сообщил, что «Реал» не собирается продавать Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в общении с журналистами опроверг появившуюся в СМИ информацию, что нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл может покинуть команду. Ранее отмечалось, что якобы Зидан и президент «Реала» Флорентино Перес обеспокоены постоянными травмами валлийца и раздумывают о том, чтобы продать его следующим летом.
«Бэйла не было никакой необходимости продавать летом. Он хочет вернуться как можно скорее, мы будем следить за ним день за днём», — сказал французский специалист.
Бэйл из-за травм пропустил примерно половину прошлого сезона, а в начале октября этого года у него диагностировали повреждение икроножной мышцы, из-за которого он выбыл на один месяц. В текущем сезоне 28-летний форвард «Реала» провёл пять матчей в испанской Примере и забил два гола.