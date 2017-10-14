Козлов: истинные болельщики, переживающие за «Динамо», были сегодня на стадионе

Защитник «Динамо» Алексей Козлов поделился впечатлениями от сегодняшнего матча 13-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча, прошедшая на «Арене Химки» и собравшая на трибунах 3632 зрителя, завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.
«Мы давно не забивали. То, что я сегодня забил, — удачное стечение обстоятельств, не более того. Была прекрасная передача от Александра Ташаева, мне оставалось только замкнуть. Ворота передо мной. Естественно, там есть вратарь, но так получилось, что попал в ближний угол, под опорную ногу.
На нас давит, что мы шли на предпоследнем месте, нам нужно выправлять ситуацию. Важно было сегодня победить. Нам отступать некуда. И важно не кто сегодня забил, а что команда победила. И с таким отношением, думаю, мы будем потихоньку подниматься вверх и вверх. Но не стоит обольщаться, нужно готовиться к следующему матчу.
С приходом Дмитрия Хохлова изменился состав в средней линии. Плюс какой-то эмоциональный всплеск. Да и молодые ребята с ним много работали, знают его требования. Тот же Саша Ташаев при нём столько играл и сегодня раскрылся, скажем так, по полной.
Можно сказать, сегодня мы выиграли матч за шесть очков. У нас было 10, у них — 11. Если бы они выиграли, мы бы вообще отстали.
Что касается малочисленной аудитории, когда команда проигрывает — это плохо, болельщиков меньше. Но истинные болельщики, кто действительно переживает за «Динамо», они были все сегодня здесь. Мы будем хорошо играть, выигрывать — придёт и больше народу. Также нужно учитывать, что сегодня холодно и дождь, это тоже влияет. Но для футбола сегодня вообще замечательная погода, нам отлично игралось", — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.