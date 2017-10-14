«Атлетик» — «Севилья» — 1:0. Видеообзор матча соперника «Спартака»

В матче 8-го тура испанской Примеры «Севилья» в Бильбао с минимальным счётом уступила местному «Атлетику».
В составе победителей единственный гол на 43-й минуте записал на свой счёт полузащитник Микель Весга.
«Севилья» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице испанского первенства, а «Атлетик» (11) находится на восьмой строчке.
«Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Андалусийцы проведут первый матч с красно-белыми в Москве 17 октября.
Видеообзор матча «Атлетик» — «Севилья» можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».