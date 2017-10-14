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Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес»

14 октября 2017, суббота. 21:19 Футбол

«Реал Сосьедад», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, на выезде победил «Алавес» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 77-й минуте Микель Оярсабаль открыл счёт в матче, а спустя четыре минуты победу команды из Сан-Себастьяна закрепил Ариц Элустондо.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с тремя баллами в активе располагается на 19-й позиции.

Испания - Примера. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 – Оярсабаль – 77, 0:2 – Элустондо – 81
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алавес Реал Сосьедад ФК Зенит
Новости. Футбол
14 октября 2017, суббота
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