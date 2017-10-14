Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес»

«Реал Сосьедад», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, на выезде победил «Алавес» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 77-й минуте Микель Оярсабаль открыл счёт в матче, а спустя четыре минуты победу команды из Сан-Себастьяна закрепил Ариц Элустондо.
«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с тремя баллами в активе располагается на 19-й позиции.