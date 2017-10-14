Жоаозиньо: «Краснодар» заслужил победу над ЦСКА, нам просто не повезло

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал минимальное поражение в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).
«Впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе. Физически команда готова. Думаю, счёт не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.
В команде позитивная атмосфера. Двигаемся дальше, нас ждут ещё игры. Думаю, просто нам не повезло сегодня», — приводит слова Жоаозиньо интернет-издание Rusfootball.
Масалитин: ЦСКА и при таких потерях сумеет забить «Краснодару»