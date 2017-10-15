Тугарев прилетел с «Локомотивом» в Уфу, Игнатьев пропустит матч

Основной состав «Локомотива» прибыл в Уфу на матч 13-го тура РФПЛ (15 октября). В расположение основного состава поступил 19-летний форвард Роман Тугарев, а полузащитник Владислав Игнатьев пропустит выезд из-за травмы, полученной в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0). Всего к игре готовится 21 футболист
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг.
Полузащитники: Баринов, И. Денисов, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Рыбусь, Фернандеш.
Нападающие: Корян, Лысов, Тугарев, Эдер.
«Я счастлив! Мне такой шанс дали – надо его оправдывать!» — сказал Тугарев в интервью пресс-службе клуба перед отъездом в Уфу.