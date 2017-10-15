Альбиоль: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от предстоящего 17 октября гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Нам предстоит встретиться с лучшей командой Европы на данный момент — «Манчестер Сити». Надеюсь, это будет отличный матч. Не рассчитываю, что матч завершится со счётом 4:3, хотя понимаю, что все ждут примерно этого от атакующих и забивающих много голов команд. Мы находимся в хорошей форме и в Манчестере будем сосредоточенными», — сказал Альбиоль в интервью Mediaset Premium.
Турнирное положение в группе после двух туров: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков; 2. «Шахтёр» — 3; 3. «Наполи» — 3; 4. «Фейеноорд» — 0.