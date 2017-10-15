Ди Франческо: «Роме» не везёт, мы попали в штангу на своём стадионе уже 6 раз

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Думаю, что „Наполи“ был лучше в первом тайме, а мы были более агрессивными во втором. Жалко, что не получилось сравнять счёт. В то время как у „Наполи“, как правило, очень высокий процент владения, сегодня ничего подобного не было. Нам просто не хватило гола.
Время от времени судьбы игр решаются эпизодами, но эти эпизоды являются частью игры. По общему признанию, есть какое-то невезение, ведь мы попали в штангу на собственном стадионе уже шесть раз», — сказал Ди Франческо в интервью Mediaset Premium.
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