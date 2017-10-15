А. Ребров: игроки «Спартака» показали в Грозном характер и взяли важные три очка

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поздравил одноклубников с выездной победой над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Хотел бы поздравить всех с победой. Ребята – большие молодцы, показали характер и взяли очень важные три очка», — написал Ребров в своём «инстаграме».
Напомним, голкипер не принимал участия в матче, так как продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в конце сентября в игре с «Ливерпулем» (1:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.
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