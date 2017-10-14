Д. Комбаров: даже представить не мог, что проведу 200 матчей за «Спартак» в РФПЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, для которого матч 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) стал 200-м в составе красно-белых в РФПЛ, опубликовал в одной из социальных сетей сообщение, посвящённое данному событию. Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года.
«Матч против «Ахмата» стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке «Спартака». Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.
Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами!
Один за всех, и все за одного!», — написал 30-летний Комбарова на своей странице в «Инстаграме».