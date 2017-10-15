«Зенит» — «Арсенал» (Тула): на матче ожидается до 54 тыс. зрителей

«Зенит» ожидает на домашнем матче с тульским «Арсеналом» в 13-м туре РФПЛ (15 октября) до 54 тыс. болельщиков.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зелёном; гости — в красно-жёлтой форме, голкипер — в чёрном.
На стадионе ожидается до 54 тыс. зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков», — сообщается на официальном сайте «Зенита».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» (Тула). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.