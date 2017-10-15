Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет

Президент «Севильи» Хосе Кастро поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится в Москве 17 октября, а 1 ноября команды встретятся в Испании.
После двух матчей «Севилья» (4 очка) возглавляет таблицу группы E, а «Спартак» (2) занимает третье место.
«Несомненно, шесть очков в матчах со „Спартаком“ имеют важнейшее значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. В предстоящем матче нет фаворита. Мы говорим о чемпионе своей лиги.
Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника. Хотя, конечно, мы будем стараться победить», — цитирует Кастро ElDesmarque Sevilla.
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