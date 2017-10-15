Прямая видеотрансляция матча «Малага» — «Леганес»

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча 8-го тура чемпионата Испании «Малага» — «Леганес».
Трансляция начнётся в 19:30 по московскому времени.
В турнирной таблице испанского первенства «Малага» после семи матчей располагается на последнем месте, а «Леганес» занимает восьмую строчку. С полной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
В прошлом туре «Малага» на выезде уступила «Севилье» (0:2), а «Леганес» на своём поле сыграл вничью с «Атлетико» (0:0).