Ван Гал: Моуринью — неплохой парень, но он слишком часто теряет самообладание

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением о Жозе Моуринью, который сменил его на посту наставника манкунианцев летом 2016 года.
«Как я тогда и подозревал, приход Моуринью в «Манчестер Юнайтед» не получился гладким и вылился в моё увольнение. В принципе, Жозе неплохой парень. Он может быть приятным человеком, и он таким был, когда работал моим ассистентом в прошлом. Однако он позволяет себе слишком часто терять самообладание», — цитирует ван Гала Daily Mail.
Моуринью работал помощником ван Гала в «Барселоне» с 1997 по 2000 год.
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