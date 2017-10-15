«Нант» под руководством Раньери продлил беспроигрышную серию до семи матчей

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Нант». Встреча, прошедшая на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась вничью со счётом 1:1.
Гости открыли счёт в компенсированное к первому тайму время — точным ударом отметился Прежюс Накулма. Отыгрались хозяева на 47-й минуте — счёт сравнял Малком.
Беспроигрышная серия «Нанта», главным тренером которого является итальянец Клаудио Раньери, составляет семь матчей.
В таблице французского чемпионата «Бордо» (16 очков) располагается на седьмой строчке, а «Нант» (17) — на четвёртой.