Руни забивал 36 клубам из 39, против которых играл в АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Эвертоном». Встреча проходила на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:1.
Ливерпульская команда смогла отыграться благодаря голу с пенальти в исполнении нападающего Уэйна Руни на 90-й минуте. Таким образом, 31-летний форвард забил 36-му клубу из 39, против которых он играл в матчах АПЛ. Руни никогда не забивал только «Блэкпулу», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти».
Руни по количеству клубов, которым он забивал голы в АПЛ, уступает только Алану Ширеру (37), Энди Коулу (38) и Фрэнку Лэмпарду (39).
Гол Руни принёс «Эвертону» ничью в матче с «Брайтоном»