Миланов: Акинфеев — один из лучших вратарей в мире

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал гостевую победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ, а также отметил игру партнёра по команде голкипера Игоря Акинфеева.
«Нам было очень тяжело, ведь у нас много травмированных. Мы показали хороший футбол, боролись до конца и заслуженно победили.
Игорь Акинфеев сегодня много раз спасал команду. Он — один из лучших вратарей в мире. Первый тайм был тяжёлым. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить ещё. У «Краснодара» тоже были хорошие моменты.
Что касается того, тяжело ли мне было играть, то любому игроку тяжело, когда он не играет в каждом матче. Но мы профессионалы и выкладываемся на тренировках, чтобы не терять форму», — цитирует Миланова официальный сайт ЦСКА.
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