В. Габулов: стадион в Петербурге бешеный, но над полем нужно поработать

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевую победу над петербургским «Зенитом» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Зенит» давно не проигрывал. Мы подготовились, сыграли в свою игру, поймали соперника на контратаке и победили.
Да, после забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались.
Может, сегодня и была доля везения, но если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Как вы заметили, судья уверенно всё показал", — заявил Габулов.
Вратарь гостей поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», на котором состоялась игра. «Атмосфера, наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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