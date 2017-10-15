Божович: в матче с «Зенитом» ждали своего момента и дождались

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Зенит» был лучше, у них моменты были лучше. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята бились, ждали своего момента и дождались. «Зенит» играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. Разные задачи у них и у нас", — заявил Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Посмотреть гол тульского «Арсенала» можно в «твиттере» РФПЛ.
Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая