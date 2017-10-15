Мертезакер: «Арсенал» выпал из игры в матче с «Уотфордом», в АПЛ так нельзя

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал поражение в выездном матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:2).
«Я думаю, что нам не хватало концентрации, особенно во второй половине встречи. Мы упустили игру, выпали из неё. Мы очень хорошо контролировали ход матча в первом тайме: было владение, контроль мяча, интересные ходы.
Во втором тайме мы просто тратили атаки впустую, и этого явно недостаточно для победы. В АПЛ нельзя забить один мяч и просто уйти в оборону», — цитирует игрока сайт клуба.
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