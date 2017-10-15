Дини: Венгер уже обвинил судью в поражении, но вообще-то причина не в этом

Форвард «Уотфорда» Трой Дини поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Я слышал, что Арсен Венгер уже обвинил судью в поражении. Что ж, я не собираюсь говорить об этом самому мистеру Венгеру, но причина, по которой они проиграли, действительно есть. И это не пенальти.
Я должен следить за тем, что говорю, но у меня есть яйца, так что я скажу это. Всякий раз, когда я играю против «Арсенала», выхожу на поле с мыслью: „Сыграю против кого-нибудь пожёстче, а дальше посмотрю, будет ли хоть кто-то из их команды после такого жёстко идти в стыки», — сказал Дини в эфире BT Sport.
Венгер: пенальти в ворота «Арсенала» — это возмутительное решение