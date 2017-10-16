Юран — о состоянии газона в Брянске: на таком г… играть сложно

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран очень кратко прокомментировал выездное поражение от брянского «Динамо» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата ПФЛ в зоне «Центр». Специалист в эмоциональной форме заявил, что поле в Брянске было не в лучшем состоянии, что и повлияло на игру его подопечных.
«Поздравляю соперника с победой, но на таком г..., конечно, играть сложно. Спасибо», – приводит слова Юрана пресс-служба «Зоркого».
Видео короткой пресс-конференции Юрана можно посмотреть на канале «Зоркого» в YouTube.