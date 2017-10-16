Верратти, Силва, Курзава и Мотта могут пропустить матч «ПСЖ» с «Андерлехтом»

Участие сразу четырёх футболистов «ПСЖ» в выездном матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Андерлехтом» под вопросом. Речь идёт о защитниках Тьяго Силве, Лейвине Курзава, а также полузащитниках Марко Верратти и Тьяго Мотте. Все четверо травмированы и пока не ясно, успеют ли они восстановиться, — пишет L’Equipe.
При этом нападающий Эдинсон Кавани, который пропустил матч 9-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (2:1), должен успеть набрать форму. Отметим, что Силва, Курзава, Верратти и Мотта минувший тур французской Лиги 1 также пропустили.
Матч «Андерлехт» — «ПСЖ» состоится 18 октября. Начало – 21:45 мск.
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