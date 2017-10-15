Менье — о дубле в матче за «ПСЖ»: мои € 6 млн бьют € 400 млн Неймара и Мбаппе

Защитник «ПСЖ» Томас Менье, комментируя свой победный дубль в ворота «Дижона» (2:1) в матче 9-го тура Лиги 1, пошутил, что оказался полезнее для парижан в атаке, чем дорогостоящие форварды Килиан Мбаппе и Неймар, которые перебрались в команду минувшим летом.
«Обычно голами занимаются Мбаппе и Неймар. Но в раздевалке я сказал: „Мои € 6 млн бьют € 400 млн“, — рассказал Менье.
Добавим, что бельгийский защитник, по данным СМИ, перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года за € 7 млн, а не € 6 млн. Неймар же обошёлся лидеру чемпионата Франции в € 222 млн, а за играющего на правах аренды Мбаппе столичный клуб будущим летом выложит € 180 млн.
Голы Менье можно посмотреть в «твиттере» Goal.
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