Бартон: Англия регрессирует как футбольная нация — невероятно

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, выразил мнение, что Англия как футбольная нация регрессирует. Такое сообщение 35-летний футболист оставил на своей странице в «Твиттере», приложив фото двух сборных разных поколений.
«Невероятно, невозможно смотреть. Англия регрессирует как футбольная нация, несмотря на то что вокруг лучшие игроки и тренеры», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть на странице Бартона в «Твиттере».
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