Бартон: «Кристал Пэлас» с Ходжсоном — это овцы, которых ведут на бойню

Полузащитник Джой Бартон, которого Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на полтора года за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, поделился мнением о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера «Кристал Пэлас».
В первом матче под руководством Ходжсона «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 уступил «Саутгемптону» в пятом туре английской Премьер-лиги. Команда проиграла все пять стартовых матчей нового сезона, не забив при этом ни одного гола.
«Рой меня не вдохновляет. Смотрю на него и думаю: что он собирается делать? Когда Сэм Эллардайс или Тони Пьюлис берутся за работу, а они оба побывали в «Кристал Пэлас» в последние годы, то видно, что они зажигают парней, делают их сплочёнными.
Помню Роя в конце его работы со сборной Англии. Сложилось впечатление, что у него кризис личности. Люди не помнят ту самую пресс-конференцию. Он не совсем понимал, что делает, когда объявлял о своём уходе из национальной команды, хотя на самом деле его уволили. На мой взгляд, этот парень закончил с футболом ещё тогда. Его назначение в «Кристал Пэлас» после четырёх матчей сезона, когда команда до сих пор не забила ни гола и впереди у неё такое расписание… «Кристал Пэлас» с Ходжсоном — это овцы, которых ведут на бойню», — цитирует Бартона talkSPORT.