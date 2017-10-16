Карпин: думаю, что я готов снова тренировать в Испании

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин заявил, что он готов продолжить тренерскую карьеру в Испании.
Российский специалист работал с «Мальоркой» с августа 2014 года по февраль 2015 года, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
«У меня был плохой опыт в „Мальорке“, но думаю, что я готов снова тренировать в Испании. Посмотрим, появится ли после этого интервью предложение...» — цитирует Карпина испанское издание AS.
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