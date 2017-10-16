Иско: я не думаю о «Золотом мяче», его должен выиграть Роналду

Полузащитник «Реала» Иско, отвечая на вопрос о том, хотел бы он выиграть «Золотой мяч», отметил, что награда должна достаться Криштиану Роналду. Иско находится среди номинантов на почётную награду.
«Правда в том, что я не думаю об этом. Это очень сложно, я живу сегодняшним днём. «Золотой мяч» должен выиграть Роналду. Среди номинантов есть отличные игроки. Оказаться в тройке было бы сном. Может, после великолепного сезона там окажутся Серхио Рамос или Модрич», — цитирует Иско AS.
Помимо Иско на «Золотой мяч» претендуют ещё 29 футболистов, среди которых пять представителей «Реала».
Названы имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года