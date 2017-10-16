Радимов: «Спартак» снова становится грозной силой

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги и выразил мнение, что «Спартак» снова становится грозной силой.
«Никто не ожидал, что первое поражение „Зенита“ произойдёт в домашнем матче с тульским „Арсеналом“. Но тем интереснее футбол — «Локомотив» проигрывает «Уфе», а «Зенит» — «Арсеналу». Думаю, чемпионат будет очень интересный в этом сезоне. Мне кажется, прослеживается некая тенденция: «Зениту» очень тяжело даются матчи с командами, которые приезжают играть от обороны, совсем другое дело — игры с такими командами, как «Спартак», «Реал Сосьедад». Нужно работать над позиционной атакой, а это самое сложное в футболе.
Мне кажется, Кокорин уже провёл слишком много матчей, и какая-то усталость накопилась. Не было лёгкости, и это, наверное, тоже мешало. И плюс, конечно, хорошая оборона у туляков. Шатов появился на поле после долгого перерыва, и это не тот Шатов, который был раньше. Только если он будет получать игровую практику и поймает ритм, мы сможем увидеть того Олега, которого знаем. «Зенит» забил два мяча, но надо отдать должное линейному судье, который в обоих случаях верно определил положение «вне игры». Дзюба сделал всё возможное, но играть, когда вокруг такое скопление игроков, — это не конёк Артёма.
«Зенит» по-прежнему лидирует, и это хорошо. Сейчас будут две самые тяжёлые игры в первом круге. Лёгкой прогулки не будет ни с ЦСКА, ни с «Локомотивом». В первом круге можно остаться лидерами и оторваться, а может случиться такое, что «Спартак» и ЦСКА подберутся гораздо ближе. Плюс мы видим, что у «Спартака» возвращаются в строй многие травмированные. «Спартак» снова становится грозной силой. Не надо забывать, что «Зениту» ещё предстоит матч на «Открытии Арене», где «Спартак» довольно-таки силён. Но в любом случае догонять всегда сложнее, «Зениту» надо идти своей дорогой. «Зенит» когда-то должен был проиграть, и на этом не надо зацикливаться. Это произошло из 13 матчей всего один раз, надо пережить и идти дальше", — сказал Радимов.