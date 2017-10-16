Хедира: «Ювентус» слишком много пропускает, и дело не в тактике

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал домашнее поражение в матче 8-го тура Серии А с «Лацио» (1:2).
«Мы заметили, что провели второй тайм хуже первого прежде всего с оборонительной точки зрения. В настоящий момент мы должны сосредоточиться на концентрации, потому что случившееся в матчах с „Лацио“ и „Аталантой“ не радует. Если ведешь в счете, нужно искать возможность забивать до тех пор, пока не будешь уверен в победе.
Мы пропускаем слишком много голов, и дело не в тактике, а в командном движении», — сказал Хедира в эфире Sky.
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