Сарри: безусловно, сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Сити» выигрывает матчи, забивая как минимум по пять голов. Последний раз они не забивали ещё в августе, также они очень сильны в обороне. Нам будет крайне сложно.
Безусловно, сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе. Был бы рад сыграть с командой уровнем пониже. Даже когда мы встречались с «Реалом» в прошлом сезоне, я не ощущал у мадридцев той силы, которая есть у «Сити», — цитирует Сарри Football Italia.
Гамшик: для «Наполи» матч с «Манчестер Сити» — один из 60 в этом сезоне