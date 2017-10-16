Гамшик: для «Наполи» матч с «Манчестер Сити» — один из 60 в этом сезоне

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в преддверии выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (17 октября) поделился ожиданиями от игры.
«Самое важное — это результат, набранные очки. Мы хорошо идем в чемпионате Италии и знаем, что не слишком хорошо сыграли в Украине, где заслужили поражение. Зато в других встречах мы действовали на высоком уровне и должны продолжать в том же духе. Я мечтаю выиграть что-то весомое. Завтра — один из 60 матчей в этом году, но это очень важная встреча в плане выхода в плей-офф Лиги чемпионов.
Нас ждет интригующее испытание, ведь обе команды демонстрируют привлекательный футбол. Уверен, болельщики захотят посмотреть на команды, которые стремятся играть в самый лучший футбол. Наша задача — сыграть хорошо. Мы хотим победить. Понимаем, что завтра нам будет непросто, ведь мы встречаемся с крайне сильным соперником, но мы знаем, что умеем показать хороший футбол", — цитирует игрока сайт УЕФА.