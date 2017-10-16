«Сельта» разгромила «Лас-Пальмас» — 5:2, Аспас оформил хет-трик

«Сельта» на выезде одержала крупную победу над «Лас-Пальмасом» в 8-м туре чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
На 16-й минуте Эмре Мор вывел «Сельту» вперёд, а в середине первого тайма Яго Аспас удвоил преимущество команды. В начале второй половины игры Аспас оформил дубль, и всего спустя пару минут «Сельта» осталась в меньшинстве — красную карточку получил голкипер Рубен. Несмотря на это, на 71-й минуте Педро Эрнандес сделал счёт 4:0, а спустя пять минут Аспас оформил хет-трик. В самой концовке встречи Витоло и Лоик Реми отыграли два мяча в составе «Лас-Пальмаса».
«Сельта» набрала 11 очков и вышла на 10-е место в таблице Примеры. «Лас-Пальмас» (6) — 18-й.