Широков: «Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал домашнее поражение питерцев от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
"«Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да ещё и клубу, который гораздо ниже в таблице. У санкт-петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Сами туляки свой шанс сумели реализовать, они молодцы», — сказал эксперт «Чемпионата».
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