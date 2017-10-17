Пьюлис: разочарованы результатом матча с «Лестером»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис подвёл итоги матча с «Лестер Сити» в восьмом туре АПЛ. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1. В середине второго тайма Насер Шадли вывел «Вест Бромвич» вперёд. На 80-й минуте Рияд Марез спас хозяев от поражения.
«На самом деле, мы можем играть лучше, чем в некоторых моментах этого матча. Мы разочарованы результатом. Однако мы знаем, что каждая игра в АПЛ — очень сложная», — приводит слова Пьюлиса BBC.
«Вест Бромвич Альбион» (10 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (6) — 18-й.
Гол Мареза спас «Лестер Сити» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»