Сухи: очень рад чемпионству «Спартака», особенно за таких парней, как Комбаров

Капитан «Базеля» и бывший защитник «Спартака» Марек Сухи рассказал, что сегодня связывает его с Россией. Чешский футболист защищал цвета московской команды с 2010 по 2014 год. В среду, 18 октября, Сухи в составе «Базеля» предстоит сыграть в Москве против ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Из знакомых по „Спартаку“ на связи только с бывшим водителем – буду рад повидаться с ним в Москве, обещал подъехать в гостиницу. Ещё с Олегом Яровинским иногда созваниваюсь. Он меня в «Спартак» агентом устраивал. Это потом Олег пошёл на повышение, в ЦСКА, а теперь в «Халл Сити» с Викторычем (Леонидом Слуцким — Прим. „Чемпионата“). С ребятами из команды контактов не сохранилось, но продолжаю болеть за «Спартак» и следить за Премьер-Лигой в целом и знакомыми ребятами в частности. Очень обрадовался, узнав о победе красно-белых в чемпионате России, и особенно – за парней, которые давно в команде – таких, как Дима Комбаров», — рассказал Сухи в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полностью интервью с Мареком Сухи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.