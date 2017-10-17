Ф. Льоренте: если бы Мората был бразильцем, в «Реале» его ценили бы по-другому

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте считает, что в мадридском «Реале» не сумели оценить по достоинству форварда Альваро Морату и обошлись с ним несправедливо. В поисках большей игровой практики футболист сборной Испании по окончании предыдущего сезона покинул «Королевский клуб» и пополнил ряды лондонского «Челси».
«Альваро забил много голов в предыдущем сезоне, не будучи игроком основного состава Если бы Мората был бразильцем, в «Реале» его ценили бы по-другому. В Испании мы очень грешим этим. В нашей стране могли появиться и другие Асенсио, однако им не предоставили возможность преуспеть. Играть в «Реале» с каждым днём всё труднее, уровень там очень высок», — цитирует Льоренте Marca.
По итогам прошлого сезона Мората принял участие в 26 матчах Примеры, став автором 15 голов и 4 результативных передач. На поле в основном составе он вышел в 14 играх.