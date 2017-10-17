Промес: у Аршавина блестящая карьера, но россияне не следуют его примеру

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением, почему российские футболисты не переходят в европейские клубы, и назвал блестящей карьеру экс-нападающего сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.
«Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине. Предполагаю, что их держат финансы и здесь они дома. Аршавин является отличным примером того, кто смог показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.
Есть много хороших молодых игроков, которые могли бы с лёгкостью играть на европейском уровне. Возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, для них гораздо лучше было бы играть в Европе. И меня очень удивляет, почему они это не делают. Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России. Они не стремятся перейти, например, в «Реал» или «Барселону». Они работают для того, чтобы быть звездой в России.
Но если бы они хотели не только этого, а ещё и построить карьеру в Европе и перейти, например, в «Барселону», то некоторые смогли бы это сделать, так как у них есть для этого все качества. Если бы они действительно хотели стать звездой такого масштаба, они бы работали усерднее до тех пор, пока не добились поставленных целей», — сказал Промес в интервью проекту «Люди Дела».