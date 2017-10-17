Аллегри: в «Ювентусе» нет никакого кризиса

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» отметил, что в команде нет никакого кризиса. Туринцы не смогли выиграть в двух матчах чемпионата Италии подряд и теперь занимают 4-е место.
«Никакого кризиса нет. Мы работаем и продолжаем упорно трудиться, выступая на всех фронтах. Матч против «Спортинга» будет сложным. Нужно быть готовыми психологически. В составе соперника полно талантливых, техничных, быстрых футболистов.
Мы знаем, насколько завтрашний матч важен. Хотим добиться положительного результата. Если «Ювентус» выиграет оба матча со «Спортингом», то сможет выйти в плей-офф», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».
Матч «Ювентус» — «Спортинг» состоится 18 октября. Начало — в 21:45 мск.