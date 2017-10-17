Главный тренер сборной Хорватии: в матчах с Грецией всё будет зависеть от нас

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от стыковых матчей с Грецией за право отправиться на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.
«Мы уважаем сборную Греции. Будет сложно, но я оптимист и доверяю своей команде. Нас ждут два непростых матча, особенно второй. У нас есть время на подготовку, но всё зависит от нас. Надеюсь, к стыковым матчам подойдём без травм, стадион будет заполнен болельщиками, и вся страна встанет позади Хорватии», — цитируют Далича Sportske Novosti.
Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.
Жеребьёвка стыковых матчей к ЧМ-2018. Итоги
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