СМИ: Шекспир уволен с поста главного тренера «Лестера»

Руководство «Лестер Сити» отправило в отставку главного тренера команды Крэйга Шекспира. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Шекспир стал исполняющим обязанности наставника «Лестера» прошлой зимой после отставки Клаудио Раньери. 53-летний специалист помог «лисам» сохранить прописку в английской Премьер-лиге и по окончании сезона был утверждён в качестве нового главного тренера клуба, подписав трёхлетний контракт.
«Лестер» неудачно начал текущий сезон АПЛ. После восьми туров команда набрала лишь 6 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.
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