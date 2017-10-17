«Реал» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал»: Навас, Хакими, Варан, Рамос, Марсело, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Льоренте, Лукас Васкес, Асенсио, Себальос.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Кейн, Льоренте.
Запасные: Ворм, Триппьер, Роуз, Фойт, Уолкер-Питерс, Георгиу, Сон Хын Мин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 мск.