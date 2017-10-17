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Спортивный директор «Севильи»: мы не отказались бы от многих игроков «Спартака»

17 октября 2017, вторник. 21:42 Футбол

Спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас поделился ожиданиями от выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Будет очень сложная игра — для нас и соперника, с непредсказуемым сценарием. Но в любом случае мы рассчитываем на приятный для себя результат. Есть много вещей, которые могут повлиять на сегодняшнюю игру, но я всё же надеюсь, что мы добьёмся для себя положительного результата.

Какие игроки „Спартака“ могли бы выступать в „Севилье“? Уровень футболистов „Спартака“ достаточно высок. Не хочу называть фамилии, но их очень много. Здесь хороший уровень. Понятно, что „Севилья“ не отказалась бы от многих игроков. Однако уровень „Спартака“ довольно высокий, здесь хорошие зарплаты, и поэтому не так легко игрока „Спартака“ пригласить в „Севилью“.

Российские игроки, конечно, нам интересны. У футболистов сборной России хороший уровень. Но надо понимать, что на футбол многое влияет: менталитет, тот же климат. В конце концов, не так легко игрока из России пригласить в Испанию», — сказал Ариас в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
17 октября 2017, вторник
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